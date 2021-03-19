Как танковый полигон: показали худшую дорогу фото: "Джедаи"

В Украине нашли худшую дорогу. Речь идет об отрезке дороги между Осиповкой и Гайвороном Кировоградской области. С 2019 года состояние дороги только ухудшается и начинает напоминать танковый полигон.

Пол года назад представители СМИ проверяли эту дорогу, но теперь ситуация стала еще хуже, информирует "Джедаи".

Водители отмечают, что ехать здесь практически невозможно. Некоторые назвали эту дорогу "сплошным убийством".

Такой путь ждет водителей аж на 30 км. Дорогу не ремонтировали на протяжении 6-ти лет. Из-за этого многие водители вынуждены переезжать другими путями, тратя больше времени.

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В службе ремонта дорог сообщили, что ремонт дороги запланирован. Надо дождаться, пока потеплеет.

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