Нетрезвый водитель снес с обочины двух подростков и скрылся

В Харьковской области нетрезвый 65-летний водитель сбил двух подростков, шедших по обочине.

Виновник аварии сбежал, а парней 14 и 15 лет доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба полиции.

"ДТП произошло вечером 27 июля в поселке Вильча Чугуевского района. Легковушка на бешеной скорости снесла несовершеннолетних. В полицию обратилась женщина и рассказала, что водитель даже не остановился", - заявила пресс-секретарь полиции области Елена Баранник.

За считанные минуты полиция разыскала машину и задержала водителя - нетрезвый мужчина прятался в посадке за поселком. Ему грозит до трех лет заключения.

Фото: hk.npu.gov.ua

Школьники в реанимации с черепно-мозговыми травмами и многочисленными ушибами головы. Одного прооперировали.

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Во Львовской области в результате ДТП, совершенного несовершеннолетним, погибли два человека, в том числе несовершеннолетний ребенок. Авария произошла ночью 17 июля возле села Подберезцы Львовского района. Двое пассажиров ВАЗ-2105 погибли на месте, среди них 17-летняя жительница села Куровичи. Водителя "Жигулей" госпитализировали.