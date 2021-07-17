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суббота, 17 июля 2021 12:07

ВАЗ выскочил на встречку и столкнулся с грузовиком: есть погибшие
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На Львовщине в результате ДТП, совершенного несовершеннолетним, погибли два человека, в том числе несовершеннолетний ребенок.

Авария произошла 17 июля в 02:55 возле села Подберезцы Львовского района, сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"На автодороге Н-02 Львов-Тернополь 17-летний житель села Куровичи Глинянской ТГ Львовского района, управляя автомобилем ВАЗ-2105, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем МАН, которым управлял 56-летний житель села Банюнин Новояричевской ТГ", - говорится в сообщении.

Фото: "Варта1"

Двое пассажиров ВАЗа погибли на месте, среди них - 17-летняя жительница села Куровичи. Водителя "Жигулей" госпитализировали во Львовскую МДКЛ.

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30 июня в Ровенской области столкнулись Тoyota Corolla и грузовик DAF. Двое иностранцев, пассажиров легковушки, погибли на месте. Еще двое и водитель - в больнице, сообщили в отделе коммуникации областной полиции. Водитель грузовика, 52-летний житель Винницы, не пострадал. Следователи открыли уголовное производство.

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Дата
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