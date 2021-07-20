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вторник, 20 июля 2021 16:00

Легковушка протаранила маршрутку с пассажирами: пострадали 13 человек
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В Запорожье иномарка протаранила маршрутку с пассажирами. Пострадали 13 человек, среди которых двое детей в возрасте 5 и 13 лет.

Авария произошла на регулируемом перекрестке улиц Говорухи и Магара. Пострадали водитель автобуса и пассажиры обоих транспортных средств, сообщает Нацполиция Запорожской области.

"19 июля в Коммунарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими при участии маршрутного такси и легкового автомобиля. 26-летний водитель автомобиля Kia Ceed на повороте столкнулся с маршрутным такси Volkswagen Crafter. В момент столкновения в маршрутке находились 10 пассажиров. В салоне автомобиля – двое. 33-летний водитель маршрутки, пассажиры автобуса и легковушки получили телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Фото: zp.npu.gov.ua

Среди госпитализированных 5-летний ребенок, который получил закрытую травму грудной клетки и рану языка, а также 13-летний парень с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Открыли уголовное производство. Виновнику аварии грозит ограничение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами.

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17 июля на Ровенщине в кювет перевернулся автобус Киев-Вроцлав. В салоне находились 58 граждан Украины. ДТП произошло ночью на автодороге между селом Крупец и городом Радивилов Дубенского района. В больницу доставили более 15 человек.

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