Несколько областей попали под влияние снежной непогоды

Снег вызвал транспортный коллапс во Львове. Фото: УНИАН

Украинских водителей предупреждают об ухудшении состояния дорог из-за снегопада.

На Львовщине из-за плохой видимости и скользких путей за сутки произошло более 90 ДТП. Пять человек госпитализированы, говорится в сюжете ТСН.

Через одну аварию центр Львова парализовало. На Волыни десятки автомобилей застряли в снегу.

В Черновицкой области начался сильный снегопад. На дорогах пробки, на тротуарах гололедица.

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Из-за налипания мокрого снега на проводах в Закарпатье более двух десятков населенных пунктов остались без света.

На большей территории Украины завтра, 19 декабря, без осадков. Морозно - до -10-15 градусов по Цельсию. О погоде, которую ожидают синоптики в ближайшие дни, рассказал начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.