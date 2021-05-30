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воскресенье, 30 мая 2021 10:07

Непогода в Украине: какие населенные пункты обесточены

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Непогода в Украине: какие населенные пункты обесточены
Всего за минувшие сутки работниками ДСНС осуществлено 1144 выезда для проведения спасательных мероприятий. Фото: Ahmed Aqtai from Pexels

Запорожская, Днепропетровская и Донецкая области частично обесточены. Все из-за мощных порывов ветра и грозы.

Об этом сообщает ДСНС Украины.

"По состоянию на 7 утра 30 мая в результате осложнения погодных условий (порывов ветра, грозы) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 34 населенных пункта в 3 областях, а именно Днепропетровская - 17 Запорожская - 10 и Донецка - 7", - отметили в сообщении.

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Кроме того, с начала суток 29 мая зафиксировано 144 пожара, из них 61 - в жилых секторах. Всего за минувшие сутки работниками ДСНС осуществлено 1 144 выезда для проведения спасательных мероприятий.

На востоке Индонезии загорелся пассажирский лайнер прямо в море. На борту корабля находилось 200 человек - 181 пассажир и 22 членов экипажа.

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Дата
30
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