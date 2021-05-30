Украину затягивает облаками: где пройдут дожди

Украина ожидает дождливая погода. Фото: Bibhu Kalyan Acharya from Pexels

Сегодня, 30 мая, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют дожди в большинстве регионов страны. Осадков не будет в Полтаве, Днепре, Кропивницком, Одессе и Херсоне.

Об этом сообщает УНИАН.

Север Украины зальет дождями. Столбики термометров будут колебаться от + 9 ° до + 18 °. На заподе будет мрачно. Солнце порадует лишь Ивано-Франковск и Черновцы. По всему региону ожидаются ливни с похолоданием + 8 °... + 17 °.

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В центральных областях температура достигнет + 23 °. Осадки пройдут в Черкасской области. На востоке ожидают + 23 °. Дожди не обойдут Запорожскую и Харьковскую области. Незначительные осадки возможны в Николаеве. На остальной территории - сухо.

На выходных украинцев ожидает похолодание. Сильный ветер будет задувать с севера и северо-запада. Температура воздуха в западных, северных и части центральных областей будет невысокой, как для конца мая.