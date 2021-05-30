Украину затягивает облаками: где пройдут дожди

 
Ексклюзивы
1/5
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
Просмотров: 891
Киев начинает гулять День города - яркие фото
Киев начинает гулять День города - яркие фото
Просмотров: 927
Киевлян начали массово прививать. Очередь огромная - уникальные фото и видео
Киевлян начали массово прививать. Очередь огромная - уникальные фото и видео
Просмотров: 1953
Саакашвили завис между Украиной и Грузией. Почему не удалось возвращения политика
Саакашвили завис между Украиной и Грузией. Почему не удалось возвращения политика
3 Просмотров: 639
"Зеленский зависим от олигархов. Избирателям хотят пустить пыль в глаза"
"Зеленский зависим от олигархов. Избирателям хотят пустить пыль в глаза"
2 Просмотров: 918
Зеленский против олигархов: президент имитирует борьбу в собственных целях
Зеленский против олигархов: президент имитирует борьбу в собственных целях
Просмотров: 144
Как получить путевку после Covid-19
Как получить путевку после Covid-19
Просмотров: 171
Как будет работать закон Зеленского против олигархов
Как будет работать закон Зеленского против олигархов
Просмотров: 234
Вонючая, грязная и с толпами пассажиров - как работает самая популярная электричка
Вонючая, грязная и с толпами пассажиров - как работает самая популярная электричка
Просмотров: 1359
В школе "Шахтера" Саша плакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
В школе "Шахтера" Саша плакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Просмотров: 495
Фото
Все фото
7
12
25
5
7
День Ангела 30 мая - как красиво поздравить именинника
День Ангела 30 мая - как красиво поздравить именинника
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
Появление первого электрического трамвая отметили увлекательной выставкой: яркие фото
Появление первого электрического трамвая отметили увлекательной выставкой: яркие фото
&quot;Это подарок&quot; - подробности массовой вакцинации от Covid-19 в Киеве
"Это подарок" - подробности массовой вакцинации от Covid-19 в Киеве
Именинами 29 мая - у кого сегодня праздник
Именинами 29 мая - у кого сегодня праздник
Видео
Все видео
Стрельба из муниципалами в школе: новые подробности
Стрельба из муниципалами в школе: новые подробности
В садах и школах нашли плесень и тараканов: шокирующие видео
В садах и школах нашли плесень и тараканов: шокирующие видео
Муниципалы устроили стрельбу в школе: первые подробности
Муниципалы устроили стрельбу в школе: первые подробности
Парочка разгуливала по городу голышом, прикрываясь одеялами
Парочка разгуливала по городу голышом, прикрываясь одеялами
Унижал и ругал патрульных: задержали хамовитого автоблогера
Унижал и ругал патрульных: задержали хамовитого автоблогера
Интервью
1/5
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 378
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 270
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1800
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 324
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 414
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
28 мая 2021
1 Просмотров: 477
Натщерозум
Кінець навчального року. Тести, контрольні, самостійні щодня. Безліч уроків. Моєму сину у школі задають написати есей. Точніше, твір на задану тему, ...
воскресенье, 30 мая 2021 09:25

Украину затягивает облаками: где пройдут дожди

  Комментировать
Украину затягивает облаками: где пройдут дожди
Украина ожидает дождливая погода. Фото: Bibhu Kalyan Acharya from Pexels

Сегодня, 30 мая, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют дожди в большинстве регионов страны. Осадков не будет в Полтаве, Днепре, Кропивницком, Одессе и Херсоне.

Об этом сообщает УНИАН.

Север Украины зальет дождями. Столбики термометров будут колебаться от + 9 ° до + 18 °. На заподе будет мрачно. Солнце порадует лишь Ивано-Франковск и Черновцы. По всему региону ожидаются ливни с похолоданием + 8 °... + 17 °.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чем порадуют и обеспокоят последние весенние дни прогноз астролога

В центральных областях температура достигнет + 23 °. Осадки пройдут в Черкасской области. На востоке ожидают + 23 °. Дожди не обойдут Запорожскую и Харьковскую области. Незначительные осадки возможны в Николаеве. На остальной территории - сухо.

На выходных украинцев ожидает похолодание. Сильный ветер будет задувать с севера и северо-запада. Температура воздуха в западных, северных и части центральных областей будет невысокой, как для конца мая.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украину затягивает облаками: где пройдут дожди». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
мая

Жанна д'Арк остригла волосы и переоделась в мужское для встречи с королем

Трагедия на полигоне: глыба мусора похоронила четырех человек

Композитору проломили голову

Самое читаемое
&quot;Девушка Бонда&quot;, украинская диджей и звезда &quot;Квартала&quot; привлекают снимками топлес: какие фото публикуют звезды
"Девушка Бонда", украинская диджей и звезда "Квартала" привлекают снимками топлес: какие фото публикуют звезды
10
 Просмотров: 13212
Судят мужчину, который хранил дома танк и оружие нацистов
Судят мужчину, который хранил дома танк и оружие нацистов
4
 1 Просмотров: 8559
Как менялся центр Киева за последние 80 лет
Как менялся центр Киева за последние 80 лет
15
 Просмотров: 3852
Модно и смешно: 10 вещей, которые шокируют креативностью - фото
Модно и смешно: 10 вещей, которые шокируют креативностью - фото
10
 Просмотров: 3384
В Донецке ограбили торговый центр на €1 млн
В Донецке ограбили торговый центр на €1 млн
6
 Просмотров: 2529
Регионы
Непогода в Украине: какие населенные пункты обесточены
Непогода в Украине: какие населенные пункты обесточены Просмотров: 153
Народные приметы 30 мая - сегодня смертельно опасно идти в лес
Народные приметы 30 мая - сегодня смертельно опасно идти в лес Просмотров: 504
Сегодня спасают души - церковный праздник 30 мая
Сегодня спасают души - церковный праздник 30 мая Просмотров: 792
День Ангела 30 мая - как красиво поздравить именинника
День Ангела 30 мая - как красиво поздравить именинника
7
 Просмотров: 315
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
12
 Просмотров: 1107
Больше всего комментируют
4
Секретарь СНБО Мураеву: "Вы едите российский хлеб"
3
Саакашвили завис между Украиной и Грузией. Почему не удалось возвращения политика
2
"Зеленский зависим от олигархов. Избирателям хотят пустить пыль в глаза"
2
Байден представил бюджет США
2
Ляшко рассказал, кого из заместителей оставит
Голосов: 2280
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть