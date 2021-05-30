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воскресенье, 30 мая 2021 04:25

На востоке Индонезии лайнер с пассажирами загорелся прямо в море

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На востоке Индонезии лайнер с пассажирами загорелся прямо в море
По предварительной информации, пожар корабля мог начаться в машинном отделении. Фото: Pixabay

На востоке Индонезии загорелся пассажирский лайнер прямо в море. На борту корабля находилось 200 человек - 181 пассажир и 22 членов экипажа.

Пассажирский лайнер плыл из Тернате в провинции Северный Малуку в Санану на островах Сула. Об этом сообщает АВС News.

По предварительной информации, пожар корабля мог начаться в машинном отделении. Его причины пока неизвестны.

В результате пришлось эвакуировать всех пассажиров и экипаж лайнера. Людей спасли и благополучно доставили в соседнюю деревню. Сообщений о пострадавших с травмами, ожогами и о погибших не поступало.

В канадском арктическом регионе Нунавут разбился вертолет. В результате катастрофы погибли 3 человека - 2 члена экипажа и биолог.

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