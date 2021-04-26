В Канаде разбился вертолет: есть погибшие

В результате инцидента погибли пилоты и биолог. Фото: cbc.ca

В канадском арктическом регионе Нунавут разбился вертолет.

В результате катастрофы погибли 3 человека - 2 члена экипажа и биолог. Об этом сообщает телеканал CBC.

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Инцидент произошел в районе острова Гриффин. Связь с вертолетом Aerospatial 350B-2 пропала в воскресенье, 25 апреля.

В понедельник спасатели обнаружили летательный аппарат. Все три человека, находившиеся на его борту, погибли.

Причины авиакатастрофы устанавливаются.

Самолет авиакомпании All Nippon Airways, который летел рейсом Париж - Токио, совершил экстренную посадку в российском Новосибирске. Самолет нуждался в срочной посадки из-за того, что у командира экипажа случился инсульт во время полета.