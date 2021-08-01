Неизвестный избил танцора Дорофеевой

Певица Надежда Дорофеева сообщила, что танцора ее балета избили в Киеве.
Это произошло в ночь на 1 августа, после сольного концерта Дорофеевой. В ном участвовал танцор Евгений. На выходе из гей-клуба Lift на него набросился неизвестный мужчина.
"Женя с друзьями вышел из клуба, спокойно и никого не трогая, и получил толчок, удар об ограждение и еще один удар вслед", - написала певица.
Мужчина получил тяжелые травмы. У него было кровоизлияние в мозг. Медикам пришлось сделать трепанацию черепа и ввести его в медикаментозную кому.
"Самое важное сейчас, чтобы Женя выздоровел, мы все об этом молимся! И найти человека, который на него напал", - добавила Дорофеева.
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Уже написали заявление в полицию, ищут преступника.
В одном из супермаркетов столицы мужчина избил 58-летнего охранника за замечание. Злоумышленник с товарищем пытались вынести из магазина неоплаченную шоколадку. Инцидент произошел в Голосеевском районе города, сообщила пресс служба полиции Киева.
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