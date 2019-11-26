Неизвестные порвали баннеры с фотографиями военных

В Житомире повредили баннеры в поддержку армии.
Плакаты установили на остановках общественного транспорта в рамках всеукраинского проекта "Лицо мира". На плакатах изобразили участников антитеррористической операции и операции Объединенных сил, сообщает УНИАН.
Неизвестные повредили плакаты на многих остановках города. Они разорвали фотографии и разбили стекло.
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В социальных сетях житомиряне возмущаются. Подобные случаи происходили в городе раньше.
Гражданин России повредил флагшток с черно-красным флагом Организации украинских националистов у памятника Небесной сотни в Вишневом Киевской области.
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