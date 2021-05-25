Неизвестные полатали ямы на дороге травой

Воронки на дороге залатали скошенной травой. Фото: facebook.com/typicalkrivbass

На Днепропетровщине недалеко от города Апостолово обнаружили необычный ямочный ремонт.

Воронки на дороге залатали скошенной травой. Сняли это водители, пишет tsn.ua.

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Очевидцы шутят: получился экологически чистый ремонт. Но такой диковинке не слишком радуются: самодельные латки быстро завянут. Поэтому ждут, когда местные власти наконец отремонтирует городские воронки как следует.

В селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области в прошлом году отремонтировали дорогу и положили асфальт. Уже в этом году трава пробила покрытие и выросла прямо на дороге.