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среда, 05 мая 2021 11:18

"Не прижилась": недавно отремонтированная дорога поросла травой
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В селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области в прошлом году отремонтировали дорогу и положили асфальт.

Уже в этом году трава пробила покрытие и выросло прямо на дороге, написала на своей странице в Facebook местная жительница Елена Бабий.

"Наш родной украинский асфальт. Улица Зеленая была заасфальтирована в сентябре 2020 года. Как вам такой результат?" - написала Елена.

В селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области в прошлом году отремонтировали дорогу и положили асфальт
Фото: facebook.com/Елена Бабий
В селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области в прошлом году отремонтировали дорогу и положили асфальт
Уже в этом году трава пробила покрытие и выросла прямо на дороге
Уже в этом году трава пробила покрытие и выросла прямо на дороге

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Местные жители сообщили, что ранее в селе вообще не было дороги.

"Мы рады, что дорога появилась, потому что ноги тонули по колено в грязи. Дети так и выросли с мокрыми ногами зимой. Так мы радуемся хоть такому счастью", - пишет жительница села.

Публикация Елены Бабий привлекла внимание к проблеме и уже через некоторое время сюда прибыли рабочие.

"Скорая реакция на предыдущую публикацию. Приехали два турка, которые клали асфальт на улице Зеленая, с топором. Вырубали траву на дороге и залили дырки смолой. И сказали, что у нас в Украине очень сильная трава", - написала Елена.

В Запорожье одну из ям ликвидировали, засыпав ее слепками челюстей. Такое ноу-хау можно увидеть на Бабурке.

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Дата
05
мая

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