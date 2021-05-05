"Не прижилась": недавно отремонтированная дорога поросла травой

В селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области в прошлом году отремонтировали дорогу и положили асфальт.

Уже в этом году трава пробила покрытие и выросло прямо на дороге, написала на своей странице в Facebook местная жительница Елена Бабий.

"Наш родной украинский асфальт. Улица Зеленая была заасфальтирована в сентябре 2020 года. Как вам такой результат?" - написала Елена.

Фото: facebook.com/Елена Бабий

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Местные жители сообщили, что ранее в селе вообще не было дороги.

"Мы рады, что дорога появилась, потому что ноги тонули по колено в грязи. Дети так и выросли с мокрыми ногами зимой. Так мы радуемся хоть такому счастью", - пишет жительница села.

Публикация Елены Бабий привлекла внимание к проблеме и уже через некоторое время сюда прибыли рабочие.

"Скорая реакция на предыдущую публикацию. Приехали два турка, которые клали асфальт на улице Зеленая, с топором. Вырубали траву на дороге и залили дырки смолой. И сказали, что у нас в Украине очень сильная трава", - написала Елена.

В Запорожье одну из ям ликвидировали, засыпав ее слепками челюстей. Такое ноу-хау можно увидеть на Бабурке.