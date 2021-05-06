Неизвестные на BMW опоили и похитили 14-летнюю

В Белой Церкви Киевской области двое парней напоили неизвестным веществом 14-летнюю девушку и пытались ее похитить на BMW.
Девушка сама связалась с патрульными, но не могла внятно объяснить, где находится. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Белой Церкви в Facebook.
"Патрульные поняли, что она не может разговаривать. Поскольку заявительница в необычном формате начала отвечать на вопросы, инспекторы предположили, что рядом с ней находились неизвестные, которые причинили ей вред", - говорится в сообщении.
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Как оказалось, пострадавшая находилась в автомобиле, из которого не могла выйти. Неизвестные закрывали авто, а место дислокации быстро меняли. С трудом девушке удалось описать марку машины и местность, где она находилась.
"На окраине города, возле АЗС инспекторы Богдан Овчарук и Евгений Горошко обнаружили девушку. Она у них на глазах потеряла сознание", - добавляют в полиции.
Пострадавшей оказалась 14-летняя жительница Белой Церкви. Копы сопроводили "скорую" в медицинское учреждение. Сейчас ребенок госпитализирован и находится под наблюдением врачей.
Что случилось с ее спутниками - не сообщается.
В Одессе 10-летняя девочка позвонила в полицию и сообщила, что неизвестные схватили ее посреди улицы, бросили в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении. Это произошло в центре города, на ул. Пушкинской, где она сидела на скамейке. Девочка подробно описала, как ее "схватили за капюшон, пронесли примерно пять минут и бросили в багажник" черного автомобиля Renault. При этом была даже названа часть номера машины - 4859. В действие был введен план "Перехват". Как выяснилось, с ребенком все в порядке, а сообщение о похищении оказалось ее неудачной шуткой.
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