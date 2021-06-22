Неадекватная пассажирка троллейбуса курила в салоне и материлась

Женщина не реагировала на замечания водителя. Фото: УНИАН

В Одессе из троллейбуса силой высадили неадекватную пассажирку, которая курила в салоне.

Женщина не реагировала на замечания водителя и других пассажиров, после чего начала хамить полицейским. Соответствующее видео опубликовано в группе "Одесса - спальники и центр" в Facebook.

На записи видно, как пассажирка неоднократно хамит окружающим, при этом демонстративно курит прямо в салоне. Все это сопровождается нецензурной бранью. В итоге двум патрульным удалось вытащить ее из салона. После чего троллейбус продолжил движение.

"Полицейские, приехавшие на инцидент, сначала попытались урезонить злостную нарушительницу. А когда уговоры не помогли - просто силой вывели женщину из салона. Причем под бурное одобрение пассажиров", - говорится в сообщении.

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Ранее в киевском метро был замечен очередной пассажир, решивший покурить прямо в вагоне. Увидев, что его снимают на видео с соседнего вагона, парень показал неприличный жест. Стоит отметить, что в вагоне, кроме того, кто курит, находились и другие пассажиры. Они, по данным журналиста свидетеля, согласились подкурить ему в вагоне поезда.