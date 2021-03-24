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среда, 24 марта 2021 19:31

"Не верю, что дочери нет в живых" - мать загадочно исчезнувшей в Италии украинки

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&quot;Не верю, что дочери нет в живых&quot; - мать загадочно исчезнувшей в Италии украинки
Одесситка 29-летняя Кристина Новак исчезла в Италии в начале ноября прошлого года. За несколько дней до того арестовали ее жениха - 41-летнего Айрама Гонзалеса Негрима, предпринимателя испанского происхождения. Фото: facebook.com/Український-центр-в-Італії-1876928112604616

Мать украинки 29-летней Кристины Новак, которую якобы убили в Италии, никаких официальных сообщений от местной полиции не получала. Уверена, что дочь жива.

Информацию о задержании подозреваемого в убийстве Кристины узнала из интернета.

"Никаких подробностей мне не рассказывали в течение четырех месяцев. Хотя в Италии у меня есть адвокат. Официально никто мне не говорил, что дочь может быть убита. А сейчас вдруг все это появилось, и я только и читаю все это в интернете. И там нет никаких ссылок на официальные источники. Никто меня даже не предупредил. Я не верю, что дочери нет в живых. Думаю, поскольку вся эта история связана с наркотиками, то Кристина может быть жива. О своих догадках я пока не хочу говорить", - делится Инна, передает OBOZREVATEL.

Кристина Новак из Одессы познакомилась с испанцем, 41-летним Айрамом Гонзалесом Негримой в прошлом году. Он сам приехал к женщине в Украину в сентябре 2020 года и увез в Италию. Пара начала жить вместе в городе Орентано. Родные и знакомые знали, что Кристина и Айрам помолвлены и собирались пожениться. Сам испанец вел небольшой бизнес, занимался кожаными изделиями.

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31 октября в прошлом году испанца неожиданно арестовала полиция. Его обвинили в незаконном ношении оружия, хранении краденого, хранении и торговле наркотиками. Кристина также побывала в полиции, однако ее отпустили, поскольку она не была причастна ни к каким преступлениям. Девушка вернулась домой и решила никуда не ехать, а остаться и ждать освобождения своего жениха.

"Кристина мне тогда сказала, что хочет дождаться Айрама. Я была удивлена, что его задержала полиция. Уже позже я прочитала и услышала, что он причастен к наркотикам. Думаю, Кристина тоже сразу этого не знала, возможно, начала догадываться. Она презирает все, что связано с наркотиками", - говорит Инна.

Однако в начале ноября женщина забила тревогу, поскольку Кристина перестала выходить на связь.

"Четыре месяца шли поиски дочери, мы сообщали полиции о том, что этот сосед может что-то знать. Кристина незадолго до ареста Айрама рассказала мне, что у него с соседом возник серьезный конфликт из-за денег. Она тогда сказала, что боится Лупино, он страшный человек . Но после исчезновения дочери этот сосед постоянно выступал на телевидении, в каких шоу, где рассказывал об исчезновении моей дочери ", - говорит Инна.

Добавляет, что официально ни полиция, ни прокуратура Италии не ставили ее в известность о том, что подозреваемый задержан.

В итальянском Кастельфранко-ди-Сотто 23 марта арестовали 50-летнего Франческо Лупино, которого подозревают в убийстве одесситки 29-летней Кристины Новак. Она исчезла в конце октября прошлого года в маленьком городке Альтопашо неподалеку Пизы. Сразу после ареста ее сожителя - 41-летнего Айрама Гонзалеса Негрима, предпринимателя испанского происхождения, которого обвиняли в незаконном ношении оружия и боеприпасов, хранении краденых товаров, а также наркотиков с целью продажи. Предварительно женщину застрелили в доме. Об этом свидетельствуют остатки цинка, меди и свинца (основные компоненты пули), которые полиция обнаружили в стенах дома, где проживала Кристина с Гонзалесом. Свидетель рассказал, что в ночь исчезновения Кристины Лупино выносил черные пакеты из дома и грузил их в свой автомобиль. Так полиция вышла на след итальянца. Тело женщины еще не нашли, продолжается допрос подозреваемого в убийстве.

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