Не работают кассы и турникеты: в киевском метро коллапс

В столичном метро на станции Академгородок невозможно оплатить проезд. Не работают электронные карточки и другие формы оплаты проезда из-за отсутствия интернет соединения.

Сбой произошел 24 июня, пишут "Факты ICTV".

Фото: fakty.com.ua

Отмечается, что пройти через турникеты к платформе невозможно. Работники станции закрыли кассы и просят пользоваться наземным транспортом.

Причины технических неполадок пока неизвестны. Проблемы с проходом через турникеты есть и на других станциях.

На Почайной можно воспользоваться электронной карточкой, но бесконтактная оплата с помощью технологии NFC в смартфоне не работает.

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Скоростной трамвай на Борщаговской линии в Киеве остановили со 2 июня по 15 августа 2021 года. Причина - капитальный ремонт ул. Борщаговской. На время ремонта запустили альтернативный транспорт.