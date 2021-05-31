Вместо трамваев на Борщаговке запускают альтернативный транспорт

На период закрытия Борщаговской трамвайной линии от ул. Старовокзальной до станции Гната Юры трамваи маршрута №1 и №3 не будут ходить.

Вместо них запустят альтернативный общественный транспорт, сообщила пресс-служба КГГА.

Фото: КГГА

На период проведения работ Киевпастранс организовал работу трамвая №2 и временных автобусных маршрутов, а именно:

- трамвайный маршрут №2 Просп. Академика Королева - станция Ромена Роллана по следующей схеме: ул. Академика Королева - ул. Симиренко - бульв. Кольцова - ул. Владимира Покотило - ул. Леся Курбаса;

- временный автобусный маршрут №1-Т Михайловская Борщаговка - ул. Старовокзальная по следующей схеме: ул. Симиренко - ул. Семьи Сосниных - ул. Кольцова - ул. Литвиненко-Вольгемут - ул. Зодчих (в обратном направлении ул. Владимира Покотило) - ул. Леся Курбаса - ул. Любомир Гузар - ул. Борщаговская - ул. Жилянская - ул. Старовокзальная;

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- временный автобусный маршрут №3-Т Кольцевая дорога - ул. Старовокзальная по следующей схеме: ул. Леся Курбаса - ул. Любомир Гузар - ул. Борщаговская - ул. Жилянская - ул. Старовокзальная.

Интервалы движения маршрутов в будни:

- №3Т - 1-2 мин. в часы пик, 5 мин. в другое время;

- №1Т - 2-3 мин. в часы пик, 5-6 мин. в другое время.

В выходные:

- №3Т -4-6 мин;

- №1Т - 4-6 мин.

Скоростной трамвай на Борщаговской линии в Киеве планируют остановить со 2 июня по 15 августа 2021 года. Причина - капитальный ремонт ул. Борщаговской.