Не понравился язык: в Польше напали на украинцев

В польской Познани на группу украинцев напал агрессивный мужчина. Поляку не понравилось, что те говорят на украинском языке. Фото: policja.pl

В польской Познани на группу украинцев напал агрессивный мужчина. Инцидент произошел на пляже озера Стшешинського.

Поляку не понравилось, что те говорят на украинском языке. Поэтому кричал украинцам, чтобы те убирались. Далее в ход пошли кулаки, пишет Epoznan.

Отмечается, что нападавший был пьян. Ударил одного из украинцев ногой по голове так, что тот потерял сознание. После нападения "герой" начал убегать, но другим отдыхающим его удалось поймать. Они вызвали на место происшествия водную полицию. Правоохранители прибыли на лодке и оказали первую помощь пострадавшему. Далее его передали медикам.

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"В какой-то момент он очнулся и рассказал, что на него напал мужчина, выкрикивая лозунги на основе национальности", - рассказала Марта Мруз из полиции Познани.

Нападавший находится под стражей. 28 июня его должны были допросить и предъявить обвинение.

В польском городе Владиславово двух братьев-украинцев избили возле ночного клуба из-за разговоров на украинском. Один из пострадавших 18 суток находился в коме. Подозреваемых в избиении задержали.