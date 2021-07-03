Не единственная жертва: убийство 8-летнего мальчика обрастает новыми подробностями

В городе Покров Днепропетровской области нашли мертвым 8-летнего Ибрагима Оглы 8 июня. Исчез во время прогулки 2 числа. Мальчика задушил поклонник матери. Фото: dp.npu.gov.ua

В Покрове на Днпропетровщини появились подробности убийства 8-летнего Ибрагима Оглы.

Восемь лет назад в том же месте нашли зарезанным дядю Ибрагима 23-летнего Арсена. Еще одно мумифицированное тело со связанными руками и ногами обнаружили там же около полутора года назад, рассказала жительница Покрова Ирина Мануйленко.

"Преступление произошло в заброшенном магазине. Он постепенно разрушается. Люди частично разбили стены и вывезли кирпич, побили стекла. Помещение жгли внутри. Место глухое, там даже редко кто из местных выгуливает собак. В 30 метрах от магазина есть гаражи. В этом районе когда-то -то было убийство", - говорит женщина, передает ТСН.ua.

Арсена убили ровесники. Впоследствии их нашли и отправили за решетку. Инкриминировали им не только убийство, но и "глумление над трупом". Поскольку тело несколько дней лежало на балконе. Только потом его сбросили в коллектор, добавляет женщина. Местные также говорят, что полтора года назад в этом же районе нашли еще один труп - женщину со связанными руками и ногами, на вид ей было около 45-60 лет. Она якобы раньше любила выпивать с семьей мальчика.

"С этой семьей выпивала одна женщина. Затем она исчезла, но ее никто не искал. Ее обнаружили случайно в коллекторе около полутора лет назад в состоянии мумии со связанными руками и ногами", - говорит Ирина Мануйленко.

Мысли о том, какие в семье мальчика были отношения, различаются. Одни говорят, что неоднократно видели, как мать Ибрагима поднимала на него руку. При этом знакомые семейства акцентируют: между мамой и школьником были хорошие отношения. Однако Зину они характеризуют как вспыльчивую и скандальную, а возможные рукоприкладства называют "бытовыми конфликтами".

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Со своей стороны у школы к семье Ибрагима вопросов не было. Ребенок посещал занятия и нормально усваивал учебную программу. Уроки не срывал.

Что касается отца ребенка - информации о нем нет. Его не видели ни в течение жизни мальчика, ни даже на его похоронах. Зина живет с сожителем - Павлом. Однако в день исчезновения Ибрагима - 2 июня - женщина якобы отдыхала с двумя другими мужчинами.

"Жители говорят, что в тот роковой вечер Зина выпивала с двумя мужчинами, но не в своей квартире, а в другой. Ибрагим был с ними. Когда компания достигла нужной кондиции, одного из мужчин потянуло на интим, но не задержанного, а другого. Он попросил задержанного отвести ребенка, чтобы тот не мешал. и задержанный ушел с Ибрагимом, а Зина осталась с другим. Здесь не только обида за отказ в интиме, но еще и то, что она отдала предпочтение другому. Поэтому задержанный так решил отомстить", - добавила Ирина Мануйленко.

Об исчезновении ребенка Зина сообщила в полицию только через два дня. Через четыре тело Ибрагима нашли кинологи. Чем Зина занималась со 2 по 4 число и чего она так поздно обратился к копам - не известно. Сейчас Зина занимается сбором ягоды, это помогает ей отвлечься, говорит знакомая семьи.

В Покрове Днепропетровской области нашли мертвым пропавшего 8-летнего Ибрагима Оглы 8 июня. Кинолог со служебной собакой обнаружил тело мальчика в канализационном коллекторе недалеко от его дома. Сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию 6 июня. Мать рассказала, что сын пошел гулять на детскую площадку еще 2 июня в 12:00 и не вернулся. Его задушил и бросил в коллектор поклонник матери, которому она отказала в интимной близости.