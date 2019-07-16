Не думал, что взорвется: что сказал в суде виновник гибели детей

В поселке Смига на Ровенщине погибли 11-летняя девочка и ее 13-летний брат. Подорвались на взрывчатке в летней кухне, когда пришли в гости к деду. Фото - npu.gov.ua

59-летнего Николая Сердюка из поселка Смыга Дубенского района Ровенской области арестовали на 60 суток без права на залог. Такое решение принял Ровенский городской суд сегодня, 16 июля.

Его обвиняют в умышленном убийстве детей и незаконном обращении со взрывчаткой. Во дворе Сердюка погибли двое внуков его сожительницы. 13-летний Олег и Иванна, 11 лет, подорвались на одной из ловушек, которую мужчина оставил в сейфе в летней кухне.

"Изготовил взрывное устройство, у меня было три кражи. Последняя кража была крупная, все, что можно было вынесли. Я изготовил тех 4 устройства. Не думал, что они такие сильные. Я даже эксперимент проводил, оно только крышечку подрывало", - сказал в суде подозреваемый.

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В общем, у мужчины было найдено более тысячи взрывоопасных предметов. За изготовление боеприпасов его уже 4 раза привлекался к уголовной ответственности. Но каждый раз он получал лишь условное наказание, поскольку добровольно взрывчатку отдавал. Последний суд был 5 лет назад.

Между тем накануне в поселке простились с погибшими детьми. Олега хоронили в закрытом гробу. Его тело просто разорвало взрывом, уцелели только ноги. Проводить в последний путь детей пришло все село.

59-летний житель поселка Смига на Ровенщине в металлических шкафах, где хранилось имущество, еще в 2017 году разместил 4 самодельных взрывных устройства. Сделал их на основе минометных мин времен Второй мировой войны. На одном из таких подорвались 11-летняя девочка и ее 13-летний брат, когда пришли к деду в гости. Дети нашли ключи от сейфа. Взрыв прогремел, когда открыли дверь.