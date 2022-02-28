Не дал позвонить в Россию: военный РФ расстрелял мужчину

В Бердянске оккупанты расстреляли местного жителя.
Военнослужащий армии РФ застрелил мужчину за то, что он не дал ему мобильный телефон, чтобы позвонить домой в РФ.
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Бердянск временно оккупирован.
Бердянский отдел полиции расформирован. Городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами. Часть коммунальных служб работает. Городской транспорт остановился.
Ночью местные фиксировали перемещение техники по городу.
27 февраля добровольцы, разведка и Вооруженные силы Украины остановили прорыв российской батальонно-тактической группы в Киев.
Защитники уничтожили более 50 врагов, захватив ценные документы и "трофеи".
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