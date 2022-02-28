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понедельник, 28 февраля 2022 09:21

Спецтема: Напад Росії на Україну

Под Киевом уничтожили 50 военных РФ и захватили ценные документы
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27 февраля добровольцы, разведка и Вооруженные силы Украины остановили прорыв российской батальонно-тактической группы в Киев.

Защитники уничтожили более 50 врагов, захватив ценные документы и "трофеи", сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook.

"Новая победа Украины! Уничтожили десятки оккупантов, вражескую технику, а также захватили трофеи. Украинские защитники одержали еще одну победу над российскими оккупантами! ГУР МО совместно с ВСУ и добровольцами остановил прорыв российской БТГ. Опубликованные документы станут очередным доказательством огромного списка преступлений, которые совершает Россия против свободного народа Украины", - говорится в сообщении.

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Фото: facebook.com/StratcomCentreUA

Батальонно-тактическая группа врага прорывалась с северо-западного направления. В результате удачных и слаженных действий захватили важную документацию и уничтожили вражескую технику.

Президент РФ Владимир Путин около 4:00 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. В разных городах нашего государства раздаются взрывы. Враг атаковал пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска. Атаки происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. Здесь враг терпит сокрушительные потери по технике и живой силе. За четыре дня войны потери российских оккупантов составили около 5,3 тыс. человек.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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