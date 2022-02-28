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191 танк и 5,3 тыс. военных: в Минобороны обновили статистику потерь России

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191 танк и 5,3 тыс. военных: в Минобороны обновили статистику потерь России
Разбит танк врага на украинской земле. Фото: Генштаб ВСУ

За четыре дня войны потери живой силы российских оккупантов составили около 5,3 тыс. человек.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Кроме того, украинские войска ликвидировали 29 российских самолетов, 29 вертолетов, 191 танк, 816 боевых бронированных машин, 74 пушки, один ракетный комплекс "Бук", 21 "Град", 291 единицу автотехники, три беспилотника, два корабля, пять средств ПВО.

"Информация ориентировочная и может уточняться. Информацию мы можем получить только после завершения боя, а бои бывают крайне продолжительны во времени. Поступления данных могут произойти на следующий день, а иногда и через день", - добавила Маляр.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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