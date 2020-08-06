"Не было выбора, идея не моя" - живодёрка рассказала, почему издевалась над животными

В Запорожье полиция разоблачила женщину, которая снимала убийства животных на видео и преподавала в социальных сетях. Фото: instagram.com/negr_7775

Живодёрку из Запорожья первыми начали искать зоозащитники.

В частности Светлана Лаврикова рассказала, что молодая женщина, которая, возможно, обитает на территории области, убивает животных на камеру и выкладывает видео убийств в запрещенные в Украине соцсети "ВКонтакте" и в "Одноклассниках". Она на видео издевается над животными, топчется по ним ногами, душит, прыгает и садится всем весом. Волонтер обратилась ко всем неравнодушным с просьбой опознать живодёрку. Уже через несколько часов ее идентифицировали. Ею оказалась 23-летняя Кристина С*, родом из Запорожья.

Ее по его месту жительства нашли запорожские активисты. Кристина рассказала Андрею Лукину, что побудило ее к таким ужасным действий.

"Я ничего не отрицаю, что такое было. Но это было только под давлением. У меня просто не было выбора, хотя понимаю, что выбор может быть всегда", - говорит Кристина.

Рассказывает, что с детства страдала от агрессии со стороны родителей, ее били и не исключает, что это стало причиной его поступков.

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"У меня нет своего жилья, меня даже родители выписали из дома и не дали возможности существовать. Выбросили на улицу. Не нравилась учеба - били руками, ногами, шлангом от машинки, различными тяжелыми предметами. Об этом знали в школе. Я не могла сдать родителей, чтобы не попасть в детдом", - рассказала Кристина.

Добавила, что работала в супермаркете, но заработной платы не хватало. Затем она познакомилась с Александром, который предложил ей убивать животных и снимать этот процесс на видео, объяснив, что в отдельных группах это пользуется спросом.

"Не знала, это было бессознательно. Удовольствия от этого не получала. После каждого раза плакала. Он успокаивал, что это - нормально, хотя знала, что это - ненормально. Прошу прощения перед всеми", - сказала на камеру Кристина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Prana (@prana.108) 5 Авг 2020 в 12:15 PDT

В Запорожье полиция разоблачила женщину, которая снимала убийства животных на видео и выкладывала в социальных сетях. Кроме того, правоохранители изъяли материалы порнографического характера, которые она распространяла в сети.