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среда, 28 августа 2019 12:04

Названа причина смертельного пожара в "Токио Стар"

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Названа причина смертельного пожара в &quot;Токио Стар&quot;
17 августа в "Токио Стар" вспыхнул пожар. От огня и угарного газа погибли 9 человек, еще 10 пострадали. Фото - ТСН

Стала известна предварительная причина пожара в гостинице "Токио Стар".

Помещение вспыхнуло в результате "чрезмерной нагрузки на электросети и замыкания электропроводки". Об этом на заседании Одесского апелляционного суда сказал прокурор Евгений Антощук. Там сейчас просматривают меру пресечения владельцу "Токио Стар" Вадиму Черному.

Кроме того Антощук проинформировал суд, что Сергей Дурач, бизнес-партнер подозреваемого, покинул Украину.

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Черный возразил прокурору. Мол, ночью меньше нагрузки на сети. Поэтому с причиной пожара не соглашается.

И по поводу якобы исчезновения партнера пояснил, что Дурач планировал поездку месяц назад и вернется за 4 дня.

17 августа в "Токио Стар" вспыхнул пожар. В помещении находились около 200 человек. Пожарной сигнализации, гидрантов, огнетушителей не было. Огонь охватил 1 тыс. кв. м площади. Спасатели вывели из первого этажа 64 человека, с другого, где был очаг возгорания - 72. От огня и угарного газа погибли девять человек, еще 10 пострадали.

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Дата
28
августа

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