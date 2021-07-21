Назвали предварительную причину взрыва на "Ривнеазоте"

В МВД назвали предварительную причину аварии на химическом заводе под Ровно. Фото: radiotrek

Предварительная причина аварии на промышленном гиганте ОАО "Ривнеазот" - несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя.

Предприятие не проводило капремонт по замене трубопровода с начала своего функционирования, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский во время заседания правительства.

"Причиной также стала коррозия участка трубопровода. Окончательный вывод сделает комиссия, которая сейчас находится на предприятии", - сказал он.

Завод начал работать в 1969 году.

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Во вторник на промышленном гиганте ОАО "Ривнеазот" прогремел взрыв. Произошел выброс азотной кислоты. Никто не пострадал. Людям рекомендовали закрыть окна и двери. Измерения по диоксиду азота и аммиаку после аварии на Ровенском химическом заводе "Ривнеазот" показали норму.