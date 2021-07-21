Уровень загрязненности воздуха в Ровно остается в пределах нормы - МОЗ

Воздух в Ровно в пределах нормы. Фото: Слово и Дело

Измерения по диоксиду азота и аммиака после аварии на Ровенском химическом заводе "Ровноазот" показали норму.

Медики подготовлены к негативным последствиям и развитию ситуации, сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Ровенский Центр контроля и профилактики болезней контролирует содержание веществ в воздухе, в т.ч. проводит измерения по диоксиду азота и аммиака. Сейчас в жилой застройке концентрация вредных веществ в почти в 10 раз меньше предельно допустимой. Поступление загрязняющих веществ в воздух прекращено", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук.

По данным Департамента здравоохранения Ровенской ОГА, никто не пострадал.

"Экстренная медицинская помощь мобилизована сразу, как произошло событие. Был определен коридор для санитарного транспорта, бригады оснащены средствами защиты для медицинских работников и пострадавших", – сказано в сообщении.

70 коек интенсивной терапии детоксикации были готовы принять пострадавших, однако поступил только один вызов, который впоследствии не подтвердился.

"Ситуация на контроле", – констатировали медики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взрыв на "Ровноазоте": полиция открыла уголовное дело

Во вторник на промышленном гиганте ОАО "Ровноазот" произошел взрыв. Произошел выброс азотной кислоты. Людям рекомендуют закрывать окна и двери.