Наживались на утеплении детсадов: раскрыли схему по присвоению 4,5 млн

В Днепре присвоили 4,5 млн грн, выделенных Европейским банком реконструкции и развития на утепление школ и детсадов города.

Территориальное управление ГБР Полтавы разоблачило противоправную деятельность организованной группы лиц, которая в течение 2019-2020 годов проводила работы по программе повышения показателей энергоэффективности, сообщает пресс-служба ГБР.

"Один из владельцев частного общества уговорил несколько чиновников и предпринимателей обманным путем вывести выделенные местному бюджету средства. Эта преступная группа осуществляла работы по монтажу кровли детских садов и школ из некачественных материалов, которые не соответствуют проектно-сметной документации и нормам ДСТУ. В актах выполненных работ указывали ложную информацию о качестве материалов", - говорится в сообщении.

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Фото: dbr.gov.ua

О подозрении сообщили шести лицам: организатору преступной группы; совладельцу общества, который руководил проведением ряда некачественных работ; замдиректору одного из коммунальных предприятий Днепровского горсовета и директору акционерного общества, которые подписывали акты выполненных работ; директору ООО, который осуществлял разработку и изготовление проектной документации и авторский надзор во время строительства; предпринимателю, который осуществлял технадзор во время проведения строительных работ и вносил недостоверные сведения. Всех подозревают в присвоении имущества, совершенном в особо крупных размерах организованной группой, а также в служебном подлоге. Санкции статей предусматривают лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

Другие лица, причастные к совершению указанного преступления, скрываются. ГБР будет проверять работы и на других объектах.

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В Одессе СБУ разоблачила на взяточничестве должностных лиц центра кардиохирургии при областной больнице. С людей требовали деньги за операции, которые оплачивает государство. Стоимость "услуг" медиков составляла до 500 тыс. грн. Коррупционную схему организовал завотделением медучреждения, который привлек врачей к вымоганию средств с пациентов за бесплатную медицинскую помощь.