500 тыс. за бесплатную операцию: кардиохирурги придумали коррупционную схему

В Одессе СБУ разоблачила на взяточничестве должностных лиц центра кардиохирургии при областной больнице. С людей требовали деньги за операции, которые оплачивает государство.

Стоимость "услуг" медиков составляла до 500 тыс. грн, сообщает пресс-служба СБУ. Коррупционную схему организовал завотделением медучреждения, который привлек врачей к вымоганию средств с пациентов за бесплатную медицинскую помощь.

"Приобретение протезов, клапанов шунтов осуществляется за бюджетные средства. Чиновник получал неправомерную выгоду наличными и сам распределял ее среди участников, задействованных в схеме. Размер неправомерной выгоды зависел от сложности и состояния больных и составлял от 86 до 500 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника во время получения $11 тыс. от пациента, нуждающегося в операции на аорте. В ходе обысков изъяли черновую бухгалтерию, по которой распределяли средства. Задержанному сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фото: ssu.gov.ua

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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СБУ разоблачила чиновника оборонного концерна на хищении оптических прицелов для стрелкового оружия. Мужчина нанес государству ущерб на 500 тыс. грн.