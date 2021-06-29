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вторник, 29 июня 2021 12:51

1,5 млн грн на Covid-строительстве: разоблачили схему хищения госсредств
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На Закарпатье разоблачили схему хищения государственных денег, выделенных на строительство Covid-отделения.

Стоимость инфраструктурного проекта составила более 10 млн грн. Из этой суммы участники сделки присвоили свыше 1,5 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ.

"В 2020 году местная коммерческая структура выиграла тендер на проведение строительных и ремонтных работ медицинского объекта. Согласно договору, подрядчики должны были провести реконструкцию одного из корпусов больницы под приемное отделение для больных коронавирусом", - говорится в сообщении.

Организаторы схемы систематически вносили в акты выполненных работ недостоверные данные об их объеме и стоимости. Некоторые из них вообще "выполнялись только на бумаге".

Сотрудники СБУ сообщили директору фирмы-подрядчика о подозрении за содеянное. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Фото: ssu.gov.ua

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В Одессе СБУ разоблачила на взяточничестве должностных лиц центра кардиохирургии при областной больнице. С людей требовали деньги за операции, которые оплачивает государство. Стоимость "услуг" медиков составляла до 500 тыс. грн. Коррупционную схему организовал завотделением медучреждения, который привлек врачей к вымоганию средств с пациентов за бесплатную медицинскую помощь.

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