"Натянул маску - боишься сд*хнуть" - женщина в транспорте обругала мужчину

Мужчина сделал замечание женщине по поводу неправильно одетой маски Фото: coronavirus.tsn.ua

В Кременчуге Полтавской области в салоне общественного транспорта произошел конфликт между пассажирами.

Мужчина сделал замечание женщине по поводу неправильно одетой маски, на что она его обругала. Видео конфликта сняли очевидцы и выложили в соцсети.

"Ситуация в 28-м, лакшери. Мужчина сделал замечание женщине, чтобы она надела маску, и тут Остапа понесло", - прокомментировали авторы видео.

На видео видно уже самый разгар конфликта. Раздраженная женщина "засыпает" мужчину бранью.

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"Натянул маску, боишься зд*хнуть. Ты старое чм*, урод. Нормальный человек не сделала бы замечание", - кричала нервозная пассажирка в адрес мужа.

Из присутствующих никто не пытался вмешаться в конфликт. Как сообщили в сети, выйдя из автобуса, женщина дала пощечину спутнику, видимо, потому, что не вступился за нее.

Пользователи в сети считают, что женщина вела себя неадекватно.

В Киеве в супермаркете между клиенткой и охранником произошла драка. Инцидент случился на ул. Берковецкой. Охранник сделал женщине замечание и попросил надеть маску, она отказалась, и началась драка.