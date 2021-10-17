Настоящий фильм ужасов: в Харькове пять собак загрызли 81-летнюю женщину

Тело женщины обнаружила соседка. Фото: Нацполиция Харьковской области

В Новобаварском районе Харькова в субботу, 16 октября, пять собак бойцовской породы загрызли 81-летнюю женщину. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Трагедия произошла в субботу, 16 октября. К оператору 102 позвонила женщина и сообщила, что обнаружила тело своей соседки, которую загрызли собаки.

Полицейские установили личность погибшей. Это 81-летняя жительница дома. Погибшая и ее дочь удерживали в домовладении 5 собак бойцовской породы.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

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