Женщина голыми руками спасла своего сына, на которого напала пума

Ребенок получил травмы головы, шеи и туловища. Фото: Pixabay

Жительница американского города Калабасас, штат Калифорния, голыми руками спасла своего пятилетнего сына, на которого напала пума. Об этом сообщила британская служба ВВС.

По ее данным, животное напало на ребенка, когда тот играл около своего дома. Пума протащила мальчика около 40 метров, когда на его крики выбежала мать и стала бить кошку, пока она не отпустила ребенка.

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Как уточнили правоохранители, прибывшие на вызов, мать "абсолютно точно спасла жизнь своему сыну". Ребенок получил травмы головы, шеи и туловища. Сейчас он находится в стабильном состоянии в больнице Лос-Анджелеса.

Пуму же обнаружил и застрелил офицер охраны дикой природы. Он рассказал, что кошка сидела в кустах с прижатыми ушами и шипела. Анализ ДНК подтвердил, что именно это животное напало на ребенка. По данным издания, это первое нападение пумы на людей в этом районе за последние 20 лет.

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