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суббота, 07 августа 2021 22:21

В Танзании львы растерзали троих детей

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В Танзании львы растерзали троих детей
Фото: Pixabay

В Танзании трое детей погибли в результате нападения львов возле всемирно известного заповедника дикой природы Нгоронгоро. Об этом сообщает The Guardian.

В полиции сообщили, что дети в возрасте от 9 до 11 лет вернулись домой после школы. Увидев, что домашний скот пропал, они отправились на его поиски в направлении заповедника Нгоронгоро. Там львы напали и убили троих детей и еще одного ранили.

Полицейские призвали живущие на территории заповедника племена остерегаться хищников, особенно присматривать за детьми.

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В Танзании некоторым племенам, в частности масаям, разрешают обитать в национальных парках. Но масаи часто вступают в конфликты с дикими животными, потому что те охотятся на домашний скот и уничтожают посевы. Заповедник Нгоронгоро на севере Танзании является объектом всемирного наследия, где обитают дикие животные, в частности крупные кошачьи.

В штате Монтана, США, медведь проник на территорию кемпинга, где расположились туристы, которые путешествовали на велосипедах. Зверь вытащил из палатки одну из женщин и набросился на нее.

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