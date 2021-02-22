Насиловал за плохое поведение: показали фото пастора-педофила

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46-летний львовянин, которого будут судить за растление и изнасилование несовершеннолетних девочек, зовут Роман Московченко. Он - бывший руководитель молодежно-христианского общества "Дети Христа".

В отношении него открыто 11 уголовных производств, насчитывающих 147 эпизодов по факту половых преступлений, совершенных с 2005 года в отношении 6 девочек в возрасте от 11 до 14 лет.

По данным следствия, мужчина с 2003-го по 2018 год работал координатором внешних связей в учебно-воспитательном комплексе "Школа-гимназия святой Софии". От руководства заведения он получил разрешение на проведение в помещении собрания МХО "Дети Христа". Там, а также в помещении, которое принадлежит храму Святого Архистратига Михаила, он, по данным следствия, совершал преступления против несовершеннолетних, сообщает "Общественное".

"Он приводил потерпевшую в отдельное складское помещение на территории храма, где совершал в отношении малолетней развратные действия сексуального характера. Он приказывал потерпевшей обнажать свои половые органы и с целью удовлетворения своей половой страсти рассматривал обнаженную малолетнюю потерпевшую и касался руками к ее половым органам", - говорится в материалах дела.

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Также установлено, что он "обнажал свой половой орган и касался им обнаженных частей тела малолетних". По данным следствия, мужчина также насиловал несовершеннолетних девочек. Такие действия происходили якобы под предлогом наказания за плохое поведение детей или в качестве возмещения за понесенные расходы на них.

Среди пострадавших были как дети из полных семей, так и дети-сироты и лишенные родительской опеки.

Христианское общество, которое возглавлял Московченко, занималось организацией христианских детских лагерей, проведением лекций для детей на религиозную тематику, посещало с подарками и выступлениями интернаты и детские дома.

Дома у подозреваемого изъяли цифровые носители информации с фото и видео. По данным следствия, они указывают на совершение подозреваемым действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Также о фактах развращения и изнасилования рассказали пятеро пострадавших девушек, которые в то время были несовершеннолетними.

Сам Роман Московченко не признает инкриминируемые ему преступления. В случае доказательства вины ему грозит до 15 лет за решеткой.

Во Львове 46-летний руководитель одного из официально не зарегистрированных молодежных лагерей развращал и насиловал девушек в возрасте от 11 до 14 лет. Следователи доказали его причастность к 11 преступлениям. Полицейские установили личности жертв злоумышленника - на время совершения преступлений они были малолетними девушками. Первые факты развращения и изнасилования датируются 2005 годом. Досудебное следствие завершено. 19 февраля обвинительный акт передали в суд.