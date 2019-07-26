Нашли убийц частного предпринимателя

Убийство предпринимателя в Запорожье. ФОТО: akhbor-rus.com

В Запорожской области задержали убийц частного предпринимателя, тело которого ранее обнаружили в затопленном карьере.

"Мужчина находился в городе Токмак, когда последний раз выходил на связь с родными. После чего на него напали грабители, которые завладели автомобилем Daewoo Lanos, деньгами, мобильным телефоном, а самого мужчину убили, нанеся многочисленные колото-резаные раны", - сообщает полиция.

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Правоохранители обнаружили тело погибшего, который был объявлен в розыск, и установили личности трех нападавших. Сейчас все они задержаны.

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