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пятница, 15 января 2021 22:40

Нашли туриста, заблудившегося в Карпатах

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Нашли туриста, заблудившегося в Карпатах
Заблудившегося туриста нашли волонтеры. Фото: ГСЧС

В Карпатах волонтеры нашли заблудившегося туриста из Львова.

В 21:00 его нашли в районе долины Струнга, сообщает ГСЧС в Закарпатской области.

Сейчас мужчина находится в безопасном месте. Состояние его здоровья удовлетворительное.

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К волонтерам едут спасатели на вездеходе "Богун". На нем львовянина доставят в ближайший населенный пункт.

В Раховском районе со вчерашнего дня ищут туриста, заблудившегося во время прохождения туристического маршрута на гору Поп-Иван. Человек из Львова.

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