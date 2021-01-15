Нашли туриста, заблудившегося в Карпатах

В Карпатах волонтеры нашли заблудившегося туриста из Львова.
В 21:00 его нашли в районе долины Струнга, сообщает ГСЧС в Закарпатской области.
Сейчас мужчина находится в безопасном месте. Состояние его здоровья удовлетворительное.
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К волонтерам едут спасатели на вездеходе "Богун". На нем львовянина доставят в ближайший населенный пункт.
В Раховском районе со вчерашнего дня ищут туриста, заблудившегося во время прохождения туристического маршрута на гору Поп-Иван. Человек из Львова.
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