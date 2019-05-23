Нашли связанный труп молдавского бизнесмена

Нашли труп бизнесмена в Вапнярке. Фото: Styler

Нашли труп 55-летнего бизнесмена в селе Вапнярка Одесской области 23 мая. Молдаванин по происхождению был владельцем строительной компании в Тирасполе.

Когда полиция обнаружила тело, мужчина был подперт к стене со связанными руками около собственной машины Infiniti, говорит unn.com.ua.

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Возбуждено уголовное дело по статье "преднамеренное убийство".

Жительница Черновицкой области 5 месяцев держала тело мертвой матери в подвале, потому что по поручению могла получать пенсию вместо нее.