Нашли мертвыми 2 мужчин

На Львовщине в озере утонули 2 мужчин. Фото: dsns.gov.ua

В с. Ивановке Жидачевского района Львовской области в озере утонули 2 мужчин - 61 и 49 лет.

Трагедия произошла 23 января около 14:34, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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"К спасателям поступило сообщение о том, что тонет два человека в местном озере", - говорится в сообщении.

Спасатели прибыли на место и достали из воды старшего мужчину. Медики сразу констатировали его смерть. Позже нашли в озере тело второго утопленника.

На пруду в Красилове на Хмельнитчине двое товарищей 25 и 32 лет провалились под лед. Прохожие увидели утопающих и вызвали спасателей. Младшего из мужчин спасти не удалось.