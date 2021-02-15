На Луганщине полицейские нашли хулиганов, которые повредили памятник Героям-добровольцам.

Нарушителями оказались 14-летний и 19-летний жители Лисичанска, сообщили в пресслужбе полиции Луганской области.

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Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента. Следствие продолжается.

Памятник Героям-добровольцам хулиганы повредили в Лисичанске 14 февраля поздно вечером. Он находится на перекрестке улиц Красная и Октябрьская.