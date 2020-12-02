Наркоторговля онлайн: на Харьковщине изъяли психотропов на 4 млн грн

Киберполиция разоблачила преступную группировку на Харьковщине, фигуранты которой онлайн продавали психотропные и наркотические вещества.

Полицейские изъяли психотропов более чем на 4 млн грн, сообщает пресс-служба МВД.

Автор: mvs.gov.ua

Установили, что к данной деятельности причастны 17 граждан. Организатором считают 23-летнего харьковчанина. Члены группировки создали собственный сайт и канал в Messenger по продаже наркотиков, которые распространяли на территории Харьковской, Киевской и Сумской областей. Оборот продаж составлял от 5-10 кг в месяц. Деньги от покупателей получали на анонимные кошельки электронной платежной системы, которые в дальнейшем конвертировали в криптовалюту.

Автор: mvs.gov.ua

Сотрудники полиции провели 33 обыска по местам проживания подозреваемых. Изъяли 4 кг вещества, которое по заключению экспертизы является особо опасным психотропным веществом PVP, и 0,5 кг каннабиса.

Автор: mvs.gov.ua

4-м подозреваемым избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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Возле границы с РФ задержали 2 микроавтобуса, 2 лодки и грузовик с более 24 тыс. флаконов духов, центнерами свинины, сыров и другой контрабандой. Предварительная сумма оценки конфиската составляет более 630 тыс. грн, сообщает Восточное региональное управление Госпогранслужбы.