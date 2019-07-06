Напоил и поиздевался: новые подробности убийства 13-летней Инны Дубик (видео)

 
Ексклюзивы
1/5
"В дрифте задние шины - безусловный расходник. За занятие лопается 8-10"
"В дрифте задние шины - безусловный расходник. За занятие лопается 8-10"
Просмотров: 360
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
1 Просмотров: 2088
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 432
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Просмотров: 846
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 2016
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
1 Просмотров: 2044
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 5535
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 270
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 3006
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 2007
Фото
Все фото
3
4
4
8
6
13-летнюю девочку изнасиловали и убили: первые подробности и фото
13-летнюю девочку изнасиловали и убили: первые подробности и фото
В смертельном лобовом столкновении сошлись легковушка и бус: первые фото ДТП
В смертельном лобовом столкновении сошлись легковушка и бус: первые фото ДТП
Пьяный полицейский разбил 3 авто и травмировал двоих детей
Пьяный полицейский разбил 3 авто и травмировал двоих детей
В Киеве автобус с иностранцами протаранил несколько авто
В Киеве автобус с иностранцами протаранил несколько авто
Водителя отбросило на 30 м: показали фото ночной аварии в Киеве
Водителя отбросило на 30 м: показали фото ночной аварии в Киеве
Видео
Все видео
Напоил и поиздевался: новые подробности убийства 13-летней Инны Дубик (видео)
Напоил и поиздевался: новые подробности убийства 13-летней Инны Дубик (видео)
Последние новости о женщине, которую живьем сжег жених
Последние новости о женщине, которую живьем сжег жених
Автокрушение на Одесской трассе: 21-летнего водителя раздавило в фуре
Автокрушение на Одесской трассе: 21-летнего водителя раздавило в фуре
Дерево убило ребенка на глазах у матери
Дерево убило ребенка на глазах у матери
Сестры убили дальнобойщика
Сестры убили дальнобойщика
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 1647
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 576
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1791
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1800
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2331
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 июля 2019
1 Просмотров: 252
Помилилася
– Люди добрі! Вибачте, що я звертаюся до вас такий молодий. Мій син тяжко хворий, і треба гроші на лікування. В електричці Трускавець ...
суббота, 06 июля 2019 18:48

Напоил и поиздевался: новые подробности убийства 13-летней Инны Дубик (видео)

  Комментировать
Напоил и поиздевался: новые подробности убийства 13-летней Инны Дубик (видео)
В селе Миролюбовка Пятихатского района Днепропетровской области нашли тело 13-летней Инны Дубик. Была изнасилована и убита. Фото - dp.npu.gov.ua

Во время поисков 13-летней Инны Дубик из с. Миролюбовка Пятихатского района Днепропетровской области была организована спецоперация.

К поискам подключились волонтеры, местные жители и работники Нацгвардии. Также рассматривались версии, что ребенок может находиться у знакомых в г.. Желтые Воды, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тело 11-летней Дарьи Лукьяненко бросили в выгребную яму

Так полицейские вышли на след 24-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве несовершеннолетней. Он рассказал обстоятельства преступления и признался, где спрятал тело. Ранее он уже имел 2 судимости. Как Инна попала в его компаниюю - устанавливает следствие.

В селе говорят, что девочка начала рано взрослую жизнь и ее неоднократно видели со старшими ребятами, которые злоупотребляют алкоголем. И в вечер исчезновения преступник напоил Инну алкоголем, изнасиловал, а потом убил. Чтобы скрыть следы преступления - выбросил тело в лесополосу на окраине.

В селе Миролюбовка Пятихатского района Днепропетровской 5 июля нашли тело 13-летней Инны Дубик. Была изнасилована и убита. Девочка исчезла днем ​​23 июня. Пошла в магазин и не вернулась. Родители о ее исчезновении сообщили только через неделю - 29 июня. Мать уверяла, что все это время пыталась искать Инну самостоятельно. Семья является неблагополучной, родители злоупотребляют алкоголем. Поэтому не сразу заметили отсутствие дочери.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Напоил и поиздевался: новые подробности убийства 13-летней Инны Дубик (видео)». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
июля

Допомагають схуднути та продовжують життя: користь від поцілунків

Родственница Сталлоне скрывала украинские корни

Вакцину испытали на покусанному мальчику

Поцелуй длиной в двое суток, - рекорды, затмевающие ум

Самое читаемое
Звезда &quot;Сватов&quot; подразнила поклонников откровенными снимками
Звезда "Сватов" подразнила поклонников откровенными снимками
13
 1 Просмотров: 62801
Знаменитости, которые не скрывают своей ориентации
Знаменитости, которые не скрывают своей ориентации
10
 1 Просмотров: 29610
Без макияжа и фильтров: показали, как выглядят знаменитости в реальной жизни
Без макияжа и фильтров: показали, как выглядят знаменитости в реальной жизни
16
 Просмотров: 25366
У берегов Аляски столкнулись российская и американская подводные лодки
У берегов Аляски столкнулись российская и американская подводные лодки Просмотров: 24471
Последние новости о женщине, которую живьем сжег жених
Последние новости о женщине, которую живьем сжег жених
 Просмотров: 24381
Происшествия
Имею свой 2-этажный дом и родительский по наследству: предпринимателя обвинили в краже соседского дома
Имею свой 2-этажный дом и родительский по наследству: предпринимателя обвинили в краже соседского дома
 Просмотров: 684
Пьяный убил 11-летнюю девочку
Пьяный убил 11-летнюю девочку Просмотров: 558
Самоубийца спрыгнул со столичного Моста влюбленных
Самоубийца спрыгнул со столичного Моста влюбленных Просмотров: 657
Авария под Киевом: женщину задавила фура
Авария под Киевом: женщину задавила фура Просмотров: 693
Исчезновение 16-летней Дианы Хриненко: мать девушки сделала заявление
Исчезновение 16-летней Дианы Хриненко: мать девушки сделала заявление Просмотров: 4869
Больше всего комментируют
14
Тимошенко представила обновленную команду "Батькивщины" в Киеве
11
Тимошенко представила обновленную команду столичной "Батьківщини" и ее нового лидера Виталия Нестора
10
"Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" лидируют в предвыборных опросах
3
России ничего не светит с Украиной - Bloomberg
2
Клюеву и Шарию не позволили идти в Раду
Голосов: 363
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua