Напоил и поиздевался: новые подробности убийства 13-летней Инны Дубик (видео)

В селе Миролюбовка Пятихатского района Днепропетровской области нашли тело 13-летней Инны Дубик. Была изнасилована и убита. Фото - dp.npu.gov.ua

Во время поисков 13-летней Инны Дубик из с. Миролюбовка Пятихатского района Днепропетровской области была организована спецоперация.

К поискам подключились волонтеры, местные жители и работники Нацгвардии. Также рассматривались версии, что ребенок может находиться у знакомых в г.. Желтые Воды, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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Так полицейские вышли на след 24-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве несовершеннолетней. Он рассказал обстоятельства преступления и признался, где спрятал тело. Ранее он уже имел 2 судимости. Как Инна попала в его компаниюю - устанавливает следствие.

В селе говорят, что девочка начала рано взрослую жизнь и ее неоднократно видели со старшими ребятами, которые злоупотребляют алкоголем. И в вечер исчезновения преступник напоил Инну алкоголем, изнасиловал, а потом убил. Чтобы скрыть следы преступления - выбросил тело в лесополосу на окраине.

В селе Миролюбовка Пятихатского района Днепропетровской 5 июля нашли тело 13-летней Инны Дубик. Была изнасилована и убита. Девочка исчезла днем ​​23 июня. Пошла в магазин и не вернулась. Родители о ее исчезновении сообщили только через неделю - 29 июня. Мать уверяла, что все это время пыталась искать Инну самостоятельно. Семья является неблагополучной, родители злоупотребляют алкоголем. Поэтому не сразу заметили отсутствие дочери.