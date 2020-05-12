Напал на ступеньках и затащил в кусты: что известно о насильнике 15-летней девушки

Задержанный - студент одного из харьковских вузов, прибывший на учёбу в Украину 8 месяцев назад. Может иметь отношение к другим изнасилованиям или быть причастным преступлениям. Фото: facebook.com/cyber.hnuvs

Задержанным по подозрению в изнасиловании в Харькове 15-летней девушки оказался 25-летний уроженец Республики Узбекистан.

С ним работают следователи, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"11 мая около 22:50 в полицию поступило сообщение о том, что в лесополосе на улице Веснина неизвестный мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку. Как выяснилось, злоумышленник напал на девушку, когда та поднималась по ступенькам. Он затащил ее в кусты и изнасиловал. Потерпевшая дала полиции приметы нападавшего. Во время отработки территории района работники полиции неподалеку от места происшествия обнаружили 25-летнего мужчину. Сейчас он обоснованно подозревается в совершении преступления на основании показаний потерпевшей", - сказано в сообщении.

Следователем открыто уголовное производство. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

15-летняя девушка шла с ул. Челюскинцев в сторону ул. Чайковской к парню. Созванивались они в 22:10, девушка сказала, что будет переходить через дорогу. В 22:30 она уже не отвечала на звонки. Ее начали искать. Девушка услышала крики и вырвалась на дорогу. Он пытался ее остановить схватил рюкзак, который в результате остался у него в руках. После чего начали искать насильника по приметам.