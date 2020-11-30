Нападение украинских студентов в Польше: подозреваемый сдался полиции

В Польше задержали 19-летнего украинца, который напал с ножом на двух украинских студентов. Фото: podkarpacka.policja.gov.pl

В Польше задержали 19-летнего украинца, который напал с ножом на двух украинских студентов.

Он сам сдался польским правоохранителям в Жешуве после объявления его в розыск. Об этом сообщили в полиции Подкарпатского воеводства Польши.

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Он находился в розыске с пятницы. Польские правоохранители подозревали, что нападавшим был однокурсник раненых Александр С.

Полиция под наблюдением районной прокуратуры в Жешуве собирает информацию об обстоятельствах нападения.

27 ноября в Жешуве на юге Польши в результате резни получили тяжелые ранения двое украинских студентов в возрасте 21 и 19 лет, сейчас они в реанимации. Их нашли в квартире, которую арендуют еще с одним гражданином Украины. Там были явные признаки борьбы.