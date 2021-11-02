Нападение на журналистов "Схем": дело пошло в суд менее чем через месяц

Дело о нападении на "Схемы" в Укрэксимбанке передали в суд. На скамье обвиняемых бывший председатель правления Евгений Мецгер и трое его подчиненных. Фото: "Схемы"

Дело о нападении на журналистов программы "Схемы" во время интервью в Укрэксимбанке передали в суд менее чем за месяц - 2 ноября.

Подозреваемых четверо: уже бывший глава правления Евгений Мецгер, директор департамента информационной политики банка Владимир Пикалов, руководитель департамента банковской безопасности и начальник управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны банка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

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"Действия бывшего председателя правления и пресс-секретаря квалифицированы как незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в работе, препятствование выполнению им профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении.

Двум другим сотрудникам банка к статье о препятствовании работе журналистов добавили еще умышленное совершение насильственных действий.

При доказательстве вины им грозит штраф или до пяти лет ограничения свободы.

4 октября 2021 года журналисты программы "Схемы" записывали интервью с председателем правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером в помещении финансового учреждения. Во время записи руководство банка дало указание отобрать у журналистов камеры, уничтожить видеозаписи интервью и запретить съемку. В тот же день журналисты восстановили уничтоженное видео. И уже 6 октября Мецгер заявил о сложении полномочий на время следствия.