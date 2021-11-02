Нападение на журналистов "Схем": дело пошло в суд менее чем через месяц

 
Ексклюзивы
1/5
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Просмотров: 2925
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
Просмотров: 2880
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
Просмотров: 792
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
Просмотров: 8524
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
Просмотров: 954
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Просмотров: 2106
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
Просмотров: 2079
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
2 Просмотров: 4743
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Просмотров: 3060
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
Просмотров: 1449
Фото
Все фото
4
5
10
10
4
На египетском курорте слегли более 100 туристов. Среди них и украинцы
На египетском курорте слегли более 100 туристов. Среди них и украинцы
Кассу на полмиллиона похитили на глазах у бизнесмена
Кассу на полмиллиона похитили на глазах у бизнесмена
В Крыму силовики массово задерживают крымских татар. Среди них и женщины
В Крыму силовики массово задерживают крымских татар. Среди них и женщины
93-я бригада показала место гибели сержанта Георгия Халикова
93-я бригада показала место гибели сержанта Георгия Халикова
Врезался во встречную фуру: показали кадры смертельной аварии с детьми
Врезался во встречную фуру: показали кадры смертельной аварии с детьми
Видео
Все видео
"Каток заливают?": киевляне высмеяли очередной прорыв теплосети
"Каток заливают?": киевляне высмеяли очередной прорыв теплосети
Возвращались с соревнований: подробности гибели детей на трассе
Возвращались с соревнований: подробности гибели детей на трассе
Киевляне в очереди на вакцинацию устроили мордобой
Киевляне в очереди на вакцинацию устроили мордобой
Апокалипсис в Киеве: гигантский фонтан заливает улицу
Апокалипсис в Киеве: гигантский фонтан заливает улицу
В Харькове Infinity снова убил человека. На том же проспекте
В Харькове Infinity снова убил человека. На том же проспекте
Интервью
1/5
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 5076
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 3915
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 1107
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 999
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 810
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
01 ноября 2021
Просмотров: 567
Можу вибирати
"Шукаю чесних і розумних працівників. Немотивованих і лінивих не беру принципово", – пише в оголошенні знайомий Петро. Набирає людей у свою ...
вторник, 02 ноября 2021 15:15

Нападение на журналистов "Схем": дело пошло в суд менее чем через месяц

  Комментировать
Нападение на журналистов &quot;Схем&quot;: дело пошло в суд менее чем через месяц
Дело о нападении на "Схемы" в Укрэксимбанке передали в суд. На скамье обвиняемых бывший председатель правления Евгений Мецгер и трое его подчиненных. Фото: "Схемы"

Дело о нападении на журналистов программы "Схемы" во время интервью в Укрэксимбанке передали в суд менее чем за месяц - 2 ноября.

Подозреваемых четверо: уже бывший глава правления Евгений Мецгер, директор департамента информационной политики банка Владимир Пикалов, руководитель департамента банковской безопасности и начальник управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны банка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве "заминировали" здание скандального Укрэксимбанка

"Действия бывшего председателя правления и пресс-секретаря квалифицированы как незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в работе, препятствование выполнению им профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении.

Двум другим сотрудникам банка к статье о препятствовании работе журналистов добавили еще умышленное совершение насильственных действий.

При доказательстве вины им грозит штраф или до пяти лет ограничения свободы.

4 октября 2021 года журналисты программы "Схемы" записывали интервью с председателем правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером в помещении финансового учреждения.

Во время записи руководство банка дало указание отобрать у журналистов камеры, уничтожить видеозаписи интервью и запретить съемку.

В тот же день журналисты восстановили уничтоженное видео. И уже 6 октября Мецгер заявил о сложении полномочий на время следствия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нападение на журналистов "Схем": дело пошло в суд менее чем через месяц». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
ноября

Русские войска взяли штурмом гетманскую столицу

"Динамо" не смогло завоевать очки в матче с кризисной "Барселоной"

Самое читаемое
Гороскоп на 1-7 ноября: кого щедро вознаградит начало месяца
Гороскоп на 1-7 ноября: кого щедро вознаградит начало месяца
 Просмотров: 17433
В &quot;Дії&quot; появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
5
 Просмотров: 8524
Возвращались с соревнований: подробности гибели детей на трассе
Возвращались с соревнований: подробности гибели детей на трассе
 Просмотров: 8181
Тимощук получил награду от ДНР. Он вывез в Россию украинские иконы - бывшая жена
Тимощук получил награду от ДНР. Он вывез в Россию украинские иконы - бывшая жена Просмотров: 7191
Медведчук возвратился в телевизор
Медведчук возвратился в телевизор
 Просмотров: 5931
Происшествия
Женщина три недели прожила с покойными матерью и сестрой
Женщина три недели прожила с покойными матерью и сестрой Просмотров: 2313
На девяти участках сфальсифицировали голоса в пользу Терехова - "Опора"
На девяти участках сфальсифицировали голоса в пользу Терехова - "Опора" Просмотров: 432
"Каток заливают?": киевляне высмеяли очередной прорыв теплосети
"Каток заливают?": киевляне высмеяли очередной прорыв теплосети
 Просмотров: 180
Перевозил нелегалов: в Польше задержали украинца
Перевозил нелегалов: в Польше задержали украинца Просмотров: 162
На египетском курорте слегли более 100 туристов. Среди них и украинцы
На египетском курорте слегли более 100 туристов. Среди них и украинцы
4
 Просмотров: 5364
Больше всего комментируют
7
Упростили получение Covid-сертификатов в "Дії"
4
Еще один вице-премьер подал в отставку
3
Россию сравнили с хулиганом, которому нужно показать силу
1
Русские войска взяли штурмом гетманскую столицу
1
Скороход уверена, что нардеп Полякова убили
Голосов: 1076
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть