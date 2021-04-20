Нападение на женщину в поезде Мариуполь-Киев: подозреваемый умер в СИЗО

В СИЗО умер Виталий Рудзько, который в поезде Мариуполь-Киев напал на женщину. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В СИЗО умер 45-летний Виталий Рудзько, который в поезде Мариуполь-Киев напал на Анастасию Луговую.

Его не стало 13 апреля. О смерти мужчины сама Анастасия узнала, когда суд перенесли, сообщила в Instagram.

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"Страх, в котором я все время жила, умер вместе с ним", - написала Анастасия.

О причинах смерти Рудзька пока ничего не известно.

45-летний Виталий Рудзько в поезде Мариуполь - Киев избил и пытался изнасиловать киевлянку 28-летнюю Анастасию Луговую. Это произошло 31 июля около трех часов ночи. Женщина возвращалась в столицу от родственников с сыном 6-летним Захаром. В результате нападения получила сотрясение мозга, перелом челюсти и многочисленные гематомы на голове.