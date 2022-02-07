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понедельник, 07 февраля 2022 18:12

Нападение на советника Венедиктовой: что говорят в полиции

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Нападение на советника Венедиктовой: что говорят в полиции
В Киеве неизвестные напали на советника генпрокурора Украины Зураба Адеишвили. Фото: 1tv.ge

В полиции подтвердили нападение на помощника генпрокурора 49-летнего Зураба Адеишвили.

Событие произошло на ул. Тверской Тупик. О нападении сообщили медики, рассказали в отделе коммуникации столичной полиции.

"К пострадавшему - помощнику генпрокурора - на улице подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия. 49-летнего пострадавшего госпитализировали", - сказано в сообщении.

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Полицейские устанавливают обстоятельства нападения и разыскивают подозреваемых.

После проведения проверки событию будет дана ​​правовая квалификация.

7 февраля в Киеве группа неизвестных напала на советника генпрокурора Украины Зураба Адеишвили.

Он стоял на улице, когда к нему подошли неизвестные, спросили его имя и фамилию. Убедившись, что это он, банда с криком "Получай за наш народ!" набросилась на него с кулаками.

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