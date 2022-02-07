В Киеве избили советника Венедиктовой

В Киеве неизвестные напали на советника генпрокурора Украины Зураба Адеишвили. Фото: 1tv.ge

7 февраля в Киеве группа неизвестных напала на советника генпрокурора Украины Зураба Адеишвили.

Он стоял на улице, когда к нему подошли неизвестные, спросили его имя и фамилию. Убедившись, что это он, банда с криком "Получай за наш народ!" набросилась на него с кулаками, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники.

Адеишвили работает на общественных началах в Офисе генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Информацию о нападении на него проверяют полицейские, сообщили Gazeta.ua в отделе коммуникации столичной полиции.

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Адеишвили занимал должность министра юстиции Грузии во время правления президента Михеила Саакашвили, был его ближайшим соратником

В 2004 году был назначен генеральным прокурором. После того как Саакашвили проиграл на выборах 2012 года, был вынужден уехать за пределы Грузии вместе с большинством членов его команды.

Грузинское правительство неоднократно заявляло в Киев об экстрадиции советника. Но Украина отказалась выдавать Адеишвили под суд.

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