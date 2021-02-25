Наказали водителя, который отказал в льготном проезде детям

В Киеве водителя, который отказал в льготном проезде детям из многодетной семьи, уволили с работы. Фото: t.me/kyivpatrol

Водителя столичной маршрутки, который отказал в льготном проезде детям из многодетной семьи, уволили с работы.

Патрульные обратились к директору фирмы-перевозчика. И вместе разыскали указанного мужчины, работавший на маршруте ст. м. Шулявская - ст. м. Лыбидская. Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

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"О случае стало известно из сообщения киевлянина, где говорилось, что водитель маршрутки в грубой форме отказал его малолетним детям в льготном проезде. Патрульные из отдела безопасности дорожного движения обратились к директору фирмы-перевозчика и сообщили ему о случае. Вместе они разыскали указанного водителя. После выяснения обстоятельств конфликта его уволили", - говорится в сообщении.

Полицейские напомнили, что безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан является административным нарушением и относится к компетенции Укртрансбезопасности. .

В Киеве в Соломенском районе водитель маршрутки отказался перевозить льготников, а именно дедушки с двумя детьми из многодетной семьи. Инцидент произошел в маршрутке №239, рассказал в Facebook Роман Литвиненко. По словам автора поста, в маршрутку зашел дед с детьми 6 и 9 лет. Но водитель кричал на весь салон, что не надо было столько рожать.